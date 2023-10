POZZUOLI/ Pd e maggioranza Manzoni, Genovese risponde a Figliolia: «Interpretazioni fantasiose. La sua minoranza si sta sgretolando»

POZZUOLI – Non si sono fatte attendere le reazioni alle parole di Enzo Figliolia in merito al Pd e alla tenuta della maggioranza del sindaco Manzoni. Proprio su questi due temi è intervenuto il consigliere Leandro Genovese della civica Progressisti Democratici, forza della coalizione di governo «Caro direttore ho letto con interesse e con sorpresa l’ intervista a Enzo Figliola. Interesse perché un uomo che ha ricoperto l’ incarico di sindaco per 14 anni ha un’esperienza che lo pone come interlocutore privilegiato in qualsiasi discussione riguardo questioni amministrative. -ha fatto sapere Genovese- La sorpresa nasce quando si vuole fare passare come tentativo del partito provinciale di aiuto alla compagine retta da Gigi Manzoni. È un’interpretazione molto fantasiosa. Dimentica Figliolia che il commissario è stato nominato mesi fa e che in previsione della stagione dei tesseramenti e del successivo congresso ormai non più rinviabile, una accelerazione di Iacone era prevedibile.»

MAGGIORANZA SALDA – Genovese ha poi risposto alle accuse di Figliolia sullo stato di salute della maggioranza sottolineando, invece, le defezioni che l’opposizione starebbe subendo, su tutti quella di Salvatore Maione che non ha sottoscritto l’ultimo accesso agli atti sul Rione Terra «I numeri in consiglio comunale -ha aggiunto- sono confortanti e dimostrano che la maggioranza tiene al contrario della minoranza che si sgretola giorno dopo giorno non trovando al suo interno condivisione sulle azioni da intraprendere. Una normale dialettica politica sugli atti da produrre sinonimo di democrazia viene confusa con divergenza e presa di distanza. Evidentemente nelle corde di Figliolia la discussione e la partecipazione sono termini sconosciuti.»