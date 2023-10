CALCIO/ Puteolana sulle rocce di Catinali e Battaglia, a Guglielmo bastano 5 minuti per firmare il gol partita – LE FOTO

POZZUOLI – Puteolana 1902 – Montecalcio club si è rivelata una partita insidiosa per i flegrei. Montecalcio ordinato e aggressivo, venuto a Pozzuoli per riscattare in Campionato gli insuccessi recenti di Coppa Italia proprio ad opera dei diavoli rossi. Alla fine a spuntarla sono stati (come in Coppa) ancora i padroni di casa grazie a un gol del neoacquisto Guglielmo nei secondi 45 minuti. Granata trascinati da un’ottima difesa di squadra e dalle prestazioni superlative di Battaglia e Catinali. Il numero 4, classe ’82, era praticamente ovunque in mezzo al campo risultando determinante in diverse circostanze di gioco.

I TRE PUNTI – Vittoria indubbiamente meritata per quanto visto in campo. Montecalcio che ha provato a reagire al gol subito ma senza mai risultare pericoloso ai pali difesi da Pirone. Poca cosa per sperare in un risultato diverso. Granata pazienti, ma ancora poco lucidi sotto porta, imprecisi e poco cinici in fase realizzativa. Prisco serve un pallone delizioso per Alvino in avvio che l’esterno sciupa a tu per tu con il portiere, ma in diverse fasi della manovra, l’attaccante appare avulso dal gioco e malgrado l’impegno non riesce a incidere come dovrebbe una punta centrale. Laringe quest’oggi apparso un po’ in ombra. Il numero 7 granata tiene però in constante apprensione la retroguardia ospite costretta costantemente al raddoppio difensivo. E’ comunque suo il cross per il colpo di testa al 63′ di Guglielmo (appena subentrato) che sancisce la vittoria per i flegrei.

LA CLASSIFICA – Con la vittoria di oggi la Puteolana si porta a 14 punti a sole tre lunghezze dalla vetta occupata dal Real Acerrana 1926 a 16 pt in attesa però degli incontri da disputare domani. Al secondo posto l’F.C. Pompei che nel match odierno non è riuscito a battere in trasferta il Givova Capri Anacapri.

IL TABELLINO:

Puteolana: Pirone, Calone, Amelio, Battaglia, Rosolino, Pontillo, Catinali, Pesce, Alvino, Prisco, Laringe. All.: De Michele

Montecalcio: Scolavino, Pollio, Fiorillo, Cioffi, La Montagna, Castagna, Carannante, Sieno, Di Lorenzo, Serrano, Cirelli. All.: Illiano

Marcatori: 63’ Guglielmo

Ammonizioni: Alvino, Vitale – Caranannte, Di Lorenzo, Sieno