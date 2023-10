CALCIO/ Ancora derby: la Puteolana ospita oggi il Monte Calcio, domani scendono in campo Rione Terra ed Afrograd

CALCIO – Inizia oggi la due giorni di calcio che darà vita alla settima giornata del girone A del campionato di Eccellenza Campania. Ancora derby flegreo questo weekend con la Puteolana 1902 che ospiterà il Monte Calcio alle 15.00 di oggi, mentre il Rione Terra Sibilla ospita domani alle 11.00 il Nola e l’Afrograd va a fare visita sempre domani l’Afragolese con calcio d’inizio alle 15.30.

IL DERBY – Dopo la vittoria di Quarto, la Puteolana ospita i cugini del Monte Calcio. Sfida andata in scena già due volte questa stagione con i granata di De Michele che si sono imposti in entrambe le occasioni. I montesi, però, in campionato sembrano avere un passo decisamente diverso. Tempo permettendo, la gara di oggi al Conte assicura equilibrio ed emozioni.

RIONE TERRA SIBILLA – Dopo la cocente e rocambolesca sconfitta con la Mariglianese il Rione Terra Sibilla ospita il forte Nola. Gli azzurri guidati da mister Monaco sono alla ricerca dei primi punti in casa e, seppure l’avversario é di quelli difficili da affrontare, venderanno cara la pelle, anche alla luce delle ultime prestazioni che hanno fatto vedere una squadra decisamente in crescita.

AFROGRAD – I quartesi sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria stagionale e domani pomeriggio affrontano in trasferta una delle corazzate del girone: l’Afragolese. Difficile pensare che il primo “bottino pieno” per gli uomini di Platone possa arrivare domani, ma nel calcio “mai dire mai”.