POZZUOLI/ Cibi e bevande nei lidi, consigliere non ci sta «Chi stabilisce se una parmigiana di melanzane è decorosa?»

POZZUOLI – Dopo la diffida inviata ai gestori degli stabilimenti balneari di Pozzuoli, a cui è stato intimato di non vietare l’ingresso di cibi, bevande e borse frigo, arriva la replica del consigliere di opposizione Gianluca Sebastiano che rilancia chiedendo al sindaco Manzoni di emettere un’ordinanza che regolamenti l’accesso di alimenti. Sebastiano pone l’accento sul termine “decoro” contemplato nella diffida a firma del sindaco e dell’assessore al demanio Giacomo Bandiera, che potrebbe essere utilizzato “impropriamente” dai concessionari per ulteriori illegittime privazioni ai bagnanti.

LA RISPOSTA – «Ancora una volta l’amministrazione scappa dalle sue responsabilità – ha detto Sebastiano – La diffida è fumo negli occhi, serve soltanto a non inimicarsi l’opinione pubblica, perché non emanare una apposita ordinanza in cui si prevedono principi, sanzioni e controlli? Chi stabilisce il decoro di un alimento? La parmigiana di melanzane è decorosa? Chi lo stabilisce, il sindaco con una giuria? La telenovela del demanio continua».