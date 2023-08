POZZUOLI/ Vegetazione incolta, topi e blatte a ridosso della linea della metropolitana

POZZUOLI – Fitta vegetazione, incuria , sporcizia, topi e blatte. Contro questi acerrimi nemici devono combattere gli abitanti delle palazzine che costeggiano la linea della metropolitana di Pozzuoli- Solfatara. Sono ormai mesi che i cittadini inviano Pec a Rete Ferroviaria Italiana, chiedendo l’ordinaria manutenzione degli spazi verdi di proprietà della ditta che gestisce la linea ferrata senza ricevere alcuna risposta. Per non parlare poi dei lavori di manutenzione che vengono regolarmente effettuati sulla linea in piena notte, nonché dell’assenza di barriere anti-rumore previste nel caso di passaggio di treno nel centro abitato. Intanto diversi condomini hanno deciso di provvedere alla potatura delle erbacce a spese proprie per far fronte alla proliferazione di ratti e insetti.