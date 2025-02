POZZUOLI/ Chiuso il centro di prima accoglienza al Palazzetto di Monterusciello

POZZUOLI – Chiude per ora il centro di prima accoglienza allestito per la crisi sismica al Pala Trincone di Monterusciello. Negli ultimi due giorni nei locali del palasport hanno dormito in totale diciotto persone. Nel dettaglio: cinque hanno pernottato ieri e tredici nella notte tra domenica e lunedì. Il centro era stato attivato il 17 febbraio dopo l’inizio del forte sciame sismico durato quattro giorni. Da domani, cessata l’emergenza brandine, coperte e punti ristoro saranno rimossi.