Bradisismo, i comitati di Pozzuoli a Bacoli per incontrare il Prefetto “Chiederemo chiarezza”

POZZUOLI – Domani, 26 febbraio, alle ore 19, il comitato “Pozzuoli Sicura” e l’associazione “Nuova Dicearchia” saranno alla Casina Vanvitelliana di Bacoli per incontrare il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari ed i sindaci di Pozzuoli e Bacoli. “Denunceremo gli inaccettabili ritardi per gli interventi sulle strutture dichiarate inagibili dopo la scossa del 20 maggio 2024, nonché i ritardi sulla pubblicazione delle schede di vulnerabilità con le relative verifiche. – fanno sapere i comitati – I sindaci avrebbero dovuto assumere una posizione ferma contro questi ritardi e contro l’indecorosa posizione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano; sarebbe stato, inoltre, un segnale forte per la città se avessero partecipato alla manifestazione di domenica, indossando la fascia. Porteremo al tavolo le vostre preoccupazioni. Racconteremo di come il bradisismo impatta sulla vita dei cittadini flegrei. Chiederemo chiarezza nelle comunicazioni, aggiornamenti costanti e chiari da parte della comunità scientifica per evitare allarmismi o disinformazione. Chiederemo trasparenza sulle misure di sicurezza ed emergenza in particolare per le fasce deboli. Senza risposte concrete ed in tempi brevi, assumeremo posizioni dure ed iniziative più incisive.”