POZZUOLI – Anche per domani, sabato 17, e domenica 18 ottobre non sarà possibile accedere a Piazza a Mare, così come lo scorso fine settimana. Lo ha stabilito il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che ha firmato l’ordinanza con la quale dispone la “totale chiusura” della piazza per domani e dopodomani, tenendo conto dell’impennata di contagi registrata nelle ultime settimane a Pozzuoli e nell’intero territorio regionale. Oltre che limitare le occasioni di assembramento, il provvedimento è stato adottato già nell’ultimo weekend anche in seguito alla violenta rissa fra alcuni gruppi di giovani che ebbe luogo a Piazza a Mare il 3 ottobre.