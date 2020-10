POZZUOLI – Sono 14 i ricoverati al Covid center di Pozzuoli su un totale di 15 posti letto disponibili. La nuova struttura, che ha aperto i battenti nelle scorse settimane in un edificio attiguo all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, può accogliere fino a 25 pazienti. Il nuovo centro è composto da 11 posti letto, tutti in stanze singole, che in casi di emergenza possono essere raddoppiati facendo posto ad apposite barelle. A questi si aggiungono 4 posti di terapia sub intensiva. Ogni paziente è videosorvegliato attraverso una telecamera collegata con una sala di monitoraggio e che, attraverso tecnologia IP, consente collegamenti con l’esterno permettendo anche ai familiari di avere contatti con i degenti.