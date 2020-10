POZZUOLI – «Il presidentissimo non finisce mai di stupire. L’acquisto di una società storica come la Puteolana è una svolta storica per Pozzuoli. Grande presidente uomo di sport vero e grande avvocato» Con queste parole, che accompagnano una foto pubblicata su Facebook, l’avvocato Umberto Ditella ha confermato l’acquisto della Puteolana 1902 da parte dell’avvocato Giovanni Palma insieme a un imprenditore originario di Avellino. Si attendono per le prossime ore le parole ufficiali di colui che sarebbe il nuovo patron della Puteolana 1902. Emanuele Casapulla avrebbe accettato la proposta da circa 100mila euro. (Seguiranno aggiornamenti)