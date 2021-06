POZZUOLI – Per consentire il montaggio dei ventilatori revisionati e riparati, il tunnel Montenuovo, che collega Arco Felice con Lucrino, resterà interdetto alla circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 9 alle ore 17:30 di martedì 15 giugno. L’intervento rientra nei lavori finalizzati all’adeguamento e alla messa in sicurezza antincendio della galleria in atto da qualche mese e che continueranno poi dopo l’estate.