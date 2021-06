POZZUOLI – Furto di cavi elettrici del nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Ariete e via Orsa Minore a Licola mare. Nella notte ignoti hanno portato via i cavi causando un black-out nel quartiere che per diversi giorni resterà al buio. In zona non ci sono le telecamere del comune di Pozzuoli e ciò rende difficili le indagini per risalire agli autori del furto. Il sindaco in una nota ha fatto sapere che “la zona resterà per qualche giorno al buio in attesa che possano essere sostituiti i cavi trafugati.”