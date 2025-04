POZZUOLI – Un cucciolo di pastore tedesco è stato abbandonato all’ingresso del lago d’Averno. Dopo averlo legato alla ringhiera che divide la strada dal canale laterale, gli hanno messo un piattino con alcune crocchette per cani e sono andati via. La scoperta è stata fatta in mattinata da alcuni passanti. L’animale è ancora lì da diverse ore. Diverse segnalazioni sono state inviate ai vigili e alle associazioni di animali.