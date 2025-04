I commercianti di Pozzuoli si autotassano: festa in centro per le festività di Pasqua

POZZUOLI – I commercianti del centro storico di Pozzuoli si autotassano e danno vita a una due giorni di eventi per le festività di Pasqua. Venerdì 18 e sabato 19 aprile in piazzetta Pierluigi Rotta, nella villa comunale, andranno in scena una serie di eventi di intrattenimento per adulti e bambini. Animazione con mascotte, spettacoli di bolle di sapone, giochi, degustazione di cioccolato saranno tra i momenti clou della festa. Inoltre per fare rete i commercianti regaleranno, coloro che acquisteranno nei negozi aderenti all’iniziativa, un ticket per il sorteggio finale di un maxi uovo di cioccolato.