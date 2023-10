POZZUOLI/ Cambiano gli orari di apertura e chiusura dei parcheggi al Molo Caligoliano e Mercato Ittico

POZZUOLI – In vista della stagione invernale cambiano gli orari di chiusura e di apertura dei parcheggi -a sosta libera- al Molo Caligoliano e al mercato ittico di via Fasano. Resta confermata la limitazione temporale in i due ore della sosta libera. I nuovi orari entreranno in vigore a partire da sabato 4 novembre 2023.

MOLO CALIGOLIANO – Dal lunedì al giovedì apertura ore 09:30 e chiusura alle ore 00:30 del giorno successivo; dal venerdì alla domenica apertura ore 09:30 e chiusura alle 02:00 del giorno successivo.

MERCATO ITTICO – dalla domenica al giovedì apertura ore 09:30 e chiusura alle ore 00:30 del giorno successivo; venerdì apertura ore 09:30 e chiusura ore 01:00 del giorno successivo; sabato apertura ore 09:30 e chiusura ore 02:00 del giorno successivo.