A Pozzuoli la convention mondiale dei mentalisti

POZZUOLI – La città di Pozzuoli ospita la convention mondiale dei mentalisti, unica tappa italiana che vedrà gli esperti del settore incontrarsi presso l’Hotel Gli Dei. Si chiama “Mindvention”, che per trent’anni è andato in scena a Las Vegas, prima di approdare oggi, per la prima volta nella sua storia, in Italia, location Pozzuoli. Qui, mentalisti e artisti di fama internazionale, leggende del mentalismo che hanno lavorato in giro per il pianeta, daranno alla due giorni di conferenze e workshop. I lavori saranno coordinati da Luca Volpe e Renato Cotini, direttori artistici del Mindvention.