POZZUOLI/ Cambiamenti climatici, pensiline cool come possibili strumenti di mitigazione

A cura di Allan Cristiano

POZZUOLI – A prescindere da quale sia la propria posizione riguardo il tema del cambiamento climatico, si può affermare, senza il timore di offendere nessuno, che in questi giorni la temperatura percepita nelle aree urbane dei nostri territori è al limite della sopportazione. Oggi 30 luglio Meteo Aeronautica Militare prevede per Pozzuoli una massima di 39 gradi, e considerando una discordanza di diversi gradi dovuti alla posizione delle stazioni meteorologiche e all’effetto isola di calore la temperatura percepita sarà di gran lunga superiore ai 40 gradi. A livello internazionale l’urgente necessità di contrastare il crescente fenomeno del caldo estremo ha attivato sperimentazioni e ri-progettazioni dei centri urbani con l’utilizzo di tecnologie e materiali innovativi capaci, in concorso con l’aumento delle alberature, di mitigare le pesanti conseguenze sulla salute dei cittadini più fragili. A fronte di questa problematica ritengo che si possano adottare delle soluzioni parziali volte a limitare alcuni dei disagi che si registrano nella fruizione di alcuni spazi urbani. Si tratta di ipotesi a bassa tecnologia che derivano anche dallo studio di metodi tradizionali che si è previsto di utilizzare su delle ‘infrastrutture’ già presenti su tutto il territorio come le pensiline degli autobus. Si tratta di un sistema di semplici interventi che congiunti fra loro sono in grado di produrre sensibili effetti benefici assicurando costi d’intervento e gestione contenuti. Inoltre laddove in presenza di specifiche esigenze ed in spazi che lo consentano si potrebbero realizzare delle pensiline ad hoc integrando a tali tecnologie di base la piantumazione di piccole zone verdi dalle quali derivare l’area filtrata e raffrescata verso le dette pensiline conseguendo abbattimenti della temperatura fino a 10 gradi.