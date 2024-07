Sequestrato ormeggio abusivo di imbarcazioni: sgomberati 60 natanti

ISCHIA – Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nella mattinata odierna, ha sequestrato nel Comune di Ischia, davanti alla spiaggia di San Pietro, uno specchio acqueo di 10.000 mq occupato abusivamente da circa 60 imbarcazioni ormeggiate al gavitello. Gli accertamenti, svolti di concerto con i militari della locale Compagnia, hanno consentito di appurare l’occupazione “sine titulo” di un’area più ampia della concessione (8.700 mq), generando un volume d’affari in nero pari a circa € 500.000 a stagione estiva. Per quanto precede, il concessionario è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva del demanio marittimo; la componente territoriale procederà ai conseguenziali approfondimenti di natura fiscale mentre il Comune di Ischia valuterà la possibilità di revocare la concessione attese le gravi irregolarità riscontrate che vanno ad alterare l’equilibrio del mercato a danno di quanti operano nel settore della nautica da diporto nel rispetto delle regole. E’ al vaglio degli inquirenti la posizione dei proprietari delle imbarcazioni che hanno dovuto sgomberare l’area per la quale è stato intimato all’occupante l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e cioè la rimozione di tutti i gavitelli con relativi “corpi morti” e catenari. I controlli della Fiamme Gialle saranno intensificati nelle prossime settimane su tutto il territorio regionale in concomitanza con i picchi di affluenza che si prevedono nel periodo di Ferragosto.