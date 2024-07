Ancora black out a Quarto, l’appello al sindaco: «Va indetta un’assemblea urgente»

QUARTO – Continui black out, elettrodomestici in tilt e medicinali da buttare, ma nessuna risposta da parte delle istituzioni locali. È quanto lamentano da giorni i residenti di Quarto che stanno facendo i conti con frequenti disagi legati all’illuminazione pubblica. La persistenza di tali disservizi sta creando un clima di esasperazione tra i cittadini, che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Molti lamentano la mancanza di informazioni e chiedono interventi urgenti per risolvere la situazione. Altri propongono petizioni o manifestazioni di protesta davanti al Comune di Quarto.

L’ATTACCO ALL’AMMINISTRAZIONE – «Nei tanti proclami pre-elettorali del 2023 , la nostra città di Quarto avrebbe dovuto aver risolto il problema dell’energia elettrica . Subimmo lo sventramento delle strade per mesi interi. Ci informavano che con i nuovi cavi il problema si sarebbe risolto. Che era imminente l’installazione di una cabina elettrica con grosse potenzialità. Ancora una volta la politica dà notizie non veritiere. Siamo in piena estate 2024 e in piena fase emergenziale bradisismica, e puntualmente la nostra città resta al buio per ore – tuona l’associazione Anteas Amici dei Campi Flegrei – Oltre a tenere al buio la città durante la notte, l’alterna entrata e uscita continua dell’energia elettrica nelle case, nei negozi, nei supermercati sta creando grossi danni alle strutture di lavoro, come i computer, indispensabili oramai nel mondo attuale, agli stessi elettrodomestici e ai cibi nei frigo che subiscono di continuo variazioni di temperature alterando la corretta conservazione degli alimenti Sta creando crisi per il blocco dei macchinari medici che purtroppo tanti sono costretti a conviverci . Sta creando crisi di mancato refrigerio per chi non è e non va in vacanza per non poter avere un ventilatore acceso. Possibile che la nostra amministrazione non sia in grado di pretendere la presenza di generatori mobili per superare i tempi di attesa della costruzione di questa ipotetica centrale elettrica?». L’associazione ha così lanciato un invito ai singoli cittadini, a tutte le associazioni e al mondo del commercio ad unirsi in un messaggio forte al sindaco affinché indica «un’urgente assemblea cittadina per darci notizie di come intende risolvere questo grave problema». A puntare l’indice contro la maggioranza guidata da Sabino anche il gruppo consiliare “Avanti Quarto”: «Gli amministratori locali sono chiamati a rispondere prontamente alle crisi, garantendo la sicurezza dei cittadini, coordinando le operazioni di ripristino e comunicando in modo chiaro e trasparente con la popolazione».