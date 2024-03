POZZUOLI/ Bradisismo, piovono calcinacci: chiude la chiesa dell’Assunta a Mare

POZZUOLI – Piovono calcinacci, chiude la chiesa dell’Assunta a Mare. A renderlo noto il parroco don Antonio Russo che ha inviato una comunicazione al Comune di Pozzuoli e alla Diocesi. Il sacerdote annuncia «la chiusura “ad horas” della chiesa per il susseguirsi degli eventi sismici e per la caduta di calcinacci sia all’interno che all’esterno della chiesa. Durante le ultime piogge si è avuto un allagamento della chiesa dal tetto della zona “sacrestia” già da anni puntellata per le condizioni del solaio, impedendo l’uso dell’unico servizio igienico già mal ridotto». La chiesa della Presentazione di Gesù al Tempio, meglio conosciuta in città come chiesa dell’Assunta, sorge in uno dei luoghi più caratteristici di Pozzuoli: la darsena del borgo marinaro.