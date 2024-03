Controlli dei carabinieri a Varcaturo, denunciate tre persone

VARCATURO – Un servizio a largo raggio a Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo, per i carabinieri della locale Compagnia. Durante la notte i militari hanno denunciato un 25enne trovato in possesso di una pistola Beretta ad aria compressa priva di tappo rosso. Analoga sorte per un 31enne che, perquisito, è stato trovato con un coltello a serramanico. Dovrà rispondere invece di guida in stato di ebbrezza un 43enne. Sono, infine, 5 le persone segnalate alla Prefettura perché trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti. Non sono mancati i controlli al Codice della Strada con più di 42mila euro di sanzioni contestate. Auto e scooter sequestrati e diverse le violazioni dalle quali emergono 13 autisti sanzionati per guida senza assicurazione e 6 persone multate per guida senza patente. Saranno 63 in totale le persone che sono state identificate e 41 i veicoli controllati.