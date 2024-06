POZZUOLI/ Bradisismo e lotta all’evasione fiscale, Lucignano «Auspico collaborazione con Finanza e Agenzia delle Entrate»

POZZUOLI – «Il contrasto all’evasione fiscale continua ad essere un’attività complessa, ma rappresenta una sfida di equità e di giustizia sociale che bisogna sostenere con ogni mezzo. – fa sapere Angelo Lucignano, consigliere comunale di opposizione – La lotta contro l’evasione ci permette di recuperare importanti risorse per consentire ai tanti cittadini di avere servizi più adeguati alle loro esigenze; in questo particolare momento si pensi soprattutto allo stato di necessità di interventi urgenti verso i nuclei familiari colpiti dal sisma dello scorso 20 maggio. In ragione della vicinanza e della dettagliata conoscenza della realtà sociale ed economica del proprio territorio, auspico che l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli possa siglare una proficua collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza per contribuire, ulteriormente, al recupero delle risorse economiche che vengono evase o eluse a danno del Paese e della collettività.»

LA COLLABORAZIONE – Lucignano auspica inoltre una collaborazione tra gli enti mediante un fitto scambio di informazioni e segnalazioni «Attraverso informazioni e segnalazioni utili da inviare agli enti preposti alle ispezioni, – aggiunge il consigliere – si possono utilizzare i molteplici controlli che effettua la Polizia locale, con verifiche sugli affitti in nero o subaffitti irregolari, sul lavoro nero, sulle attività ricettive irregolari, sui beni che possono indicare capacità contributiva di soggetti sconosciuti al fisco. Non è solo una utile cooperazione e collaborazione tra le istituzioni volto a rafforzare il contrasto all’evasione dei tributi erariali indebitamente sottratti all’amministrazione comunale, ma anche una questione di legalità, di equità e di rispetto nei confronti dei cittadini.»