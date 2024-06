Dieta sana e bilanciata durante l’estate: i consigli del dottor Giuseppe Cutolo

DIETOLOGIA – Per mantenere una dieta sana e bilanciata durante l’estate, considera i seguenti consigli:

1. *Idratazione*: Bevi molta acqua per rimanere idratato. Puoi anche consumare acqua di cocco, tisane fredde non zuccherate, e succhi di frutta naturali.

2. *Frutta e Verdura*: Mangia molta frutta e verdura di stagione, come anguria, melone, pesche, fragole, cetrioli, pomodori, e zucchine. Questi alimenti sono ricchi di acqua e nutrienti.

3. *Piatti Leggeri*: Preferisci pasti leggeri e facili da digerire, come insalate, pesce, carni magre, e cereali integrali.

4. *Snack Sani*: Scegli snack sani come yogurt greco, frutta fresca, frutta secca, e semi. Evita snack processati e ricchi di zuccheri.

5. *Riduci i Grassi*: Limita l’assunzione di pasti pesanti da digerire. Opta per metodi di cottura più idonei come, vapore, in padella con olio evo oppure al forno

6. *Porzioni Moderate*: Controlla le porzioni per evitare di mangiare troppo, soprattutto durante i pasti principali.

7. *Proteine Magre*: Includi proteine magre nella tua dieta come pollo, tacchino, pesce, legumi, e tofu.

8. *Evitare Bevande Zuccherate*: Riduci il consumo di bevande gassate e zuccherate.

9. *Gelati e Dolci*: Limita il consumo di gelati e dolci. Puoi optare per gelati alla crema (nocciola, pistacchio, fondente). Oppure optare per gelati fatti in casa a base di frutta o fare ghiaccioli fatti in casa con frutta fresca e yogurt.

10. *Pianifica i Pasti*: Pianifica i tuoi pasti per la settimana per assicurarti di includere una varietà di alimenti nutrienti e per evitare pasti improvvisati poco salutari.

Seguendo questi consigli, potrai mantenerti in forma e goderti al meglio la stagione estiva.