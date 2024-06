Riparte la Condotta Slow Food Campi Flegrei

QUARTO – “Slow Food” è una associazione internazionale no profit impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi. Il movimento fondato nel 1986 è impegnato a promuovere il diritto al piacere e a un “cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti”, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente. Sin dalla stesura del Manifesto dello Slow Food nel 1987, ha lavorato per dare il giusto valore al cibo, praticando e diffondendo il rispetto verso chi lo produce in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie al sapere di cui sono custodi territori e tradizioni locali. Slow Food è presente nel territorio in associazioni chiamate Condotte, in Italia ve ne sono circa 1500. I Campi Flegrei, purtroppo in questi ultimi anni hanno subito un arresto dell’associazionismo con un deciso decremento di progetti e conseguentemente di soci sul territorio. Negli scorsi mesi, tuttavia, sono stati organizzati nuovi eventi e diverse attività laboratoriali che hanno visto coinvolti botteghe, produttori locali e ristoratori flegrei con un’ottima risposta da parte dei cittadini.

L’ASSEMBLEA – Alla luce di questo alcuni attivisti hanno proposto la ricostituzione della Condotta Campi Flegrei ed in questi mesi si è lavorato per stilare un documento programmatico che sia rivolto alla valorizzazione del territorio flegreo. Il 25 giugno presso l’Agriturismo il IV Miglio in via Cesare Pavese,19 a Quarto alle ore 18:00 ci sarà l’Assemblea costituente della Condotta Campi Flegrei, in questa sede verrà presentato al pubblico il documento programmatico con progetti che spazieranno dall’educazione alimentare, alla valorizzazione del pescato e dei prodotti della terra e del vino e vitigni flegrei. Nei progetti anche la proposta di seminari, corsi e laboratori per i cittadini e ristoratori per un indirizzo alle scelte buone, pulite e giuste. L’assemblea vedrà la partecipazione oltre che dei soci Slow Food già in numero cospicuo, alcune cariche pubbliche del territorio flegreo così come la partecipazione della stampa locale. Al termine dell’assemblea sarà possibile effettuare una visita allo storico vigneto del IV Miglio con viti a piede franco e brindisi augurale. A seguire cena con ticket presso il ristorante con un menù scelto a base di prodotti del territorio, cibi stagionali e presidi Slow Food.