POZZUOLI/ «La voragine sulla superstrada all’uscita di Monterusciello si sta allargando»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, mi chiamo Antonio Pugliese e abito in via Brancati a Monterusciello. Da un po’ di mesi ormai credo tutti siano a conoscenza della voragine creatasi all’uscita di Monterusciello direzione Protezione Civile..Il motivo per cui chiedo il vostro gentile e puntuale contributo come per tante problematiche che affrontate ogni giorno nei vostri articoli è la netta sensazione che detta voragine si stia allargando visto che passo ogni giorno nei pressi di quel punto per recarmi a lavoro e il timore che possa cedere da un momento all’altro nasce anche dalla consapevolezza che il nostro clima è cambiato e una bomba d’acqua che spesso capita (anche in estate) creando già problemi di viabilità potrebbe accelerare un eventuale cedimento… Sono speranzoso di un Vostro piccolo intervento che possa magari arrivare alle coscienze di chi di dovere… Grazie in anticipo e vi auguro un buon lavoro».