POZZUOLI/ Boom di visitatori all’Accademia Aeronautica per le Giornate FAI d’Autunno – LE INTERVISTE

POZZUOLI – Grande successo sabato 11 e domenica 12 ottobre per l’apertura straordinaria al pubblico dell’Accademia Aeronautica, nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno. L’evento, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con istituti scolastici del territorio, ha visto una partecipazione entusiasta e continua di visitatori, incuriositi dalla possibilità di esplorare una delle istituzioni più rappresentative della città. Protagonisti sono stati gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore flegrei, affiancati dagli allievi dell’Accademia, che hanno svolto il ruolo di “ciceroni”, guidando i partecipanti attraverso alcuni degli ambienti più significativi della struttura militare: dal Piazzale delle Medaglie d’Oro al parlatorio, dalla cappella alla sala motori, dai corridoi storici fino all’avveniristica sala simulatori.

RISCONTRI POSITIVI – L’iniziativa si è distinta non solo per l’ottima organizzazione, ma anche per il coinvolgimento attivo di giovani preparati e appassionati nel trasmettere la storia, i valori e le curiosità dell’Accademia. Tra le guide, spicca la testimonianza di Sara Postiglione, studentessa del Liceo Classico “Pitagora”, che ci ha così raccontato la sua esperienza: «La giornata di oggi è stata meravigliosa e sicuramente molto formativa. Credo fermamente che eventi come questo, che ci vedono protagonisti in prima linea, siano occasioni preziose per la nostra crescita personale e culturale. Nessuno di noi si aspettava un’affluenza così alta, ma è stata una piacevolissima sorpresa. È un piacere sapere che ci sono così tante persone interessate alla riscoperta e all’approfondimento delle ricchezze del nostro territorio». Nel contributo video, alcuni momenti della visita e gli interventi di Antonio Maiorano, responsabile del Gruppo FAI Pozzuoli e Campi Flegrei, e della professoressa Virginia Di Crisci, in rappresentanza dell’Istituto “Pitagora” di Pozzuoli.