CALCIO/ Il Rione Terra vince ancora: è primo a punteggio pieno

POZZUOLI – Il Rione Terra conquista tre punti importanti battendo per 1-0 il Pasquale Foggia Academy, confermando così l’ottimo momento di forma di questo avvio di stagione che, complice il pareggio del Marianella, lo porta al primo punto (a punteggio pieno con 15 punti) del girone B di Promozione. Reduci dall’impegno infrasettimanale di coppa, dove è arrivata la vittoria in trasferta contro lo Stabia city, i giocatori di mister Monaco iniziano la gara con grande determinazione e intensità.

LA PARTITA – Dopo un’iniziale fase di studio, il Rione Terra assume il controllo del gioco; la prima palla gol capita sui piedi di Sardo che su azione d’angolo non riesce a trovare la porta da posizione favorevole. Ci prova poi Carandente con tiro largo di poco. Il Rione Terra sta bene fisicamente e pressa costantemente gli avversari non concedendo loro spazi. Proprio da un pressing nella trequarti del Pasquale Foggia nasce la rete del vantaggio: Vicario ruba palla e serve in profondità Infimo che di sinistro non sbaglia portando il Rione Terra sull’1-0. La rete non placa la carica agonistica dei giocatori flegrei che sfiorano più volte il raddoppio dapprima con Setola su calcio d’angolo e poi con Carandente che dribbla l’avversario e scarica un destro violento che esce davvero di pochissimo. Al 39’ occasione per il Pasquale Foggia che in contropiede si rende pericoloso ma l’azione viene disinnescata ottimamente dall’uscita di Borrino che di piede anticipa l’avversario. Ancora il Rione Terra sul finire di tempo ha l’occasione di raddoppiare ma il tiro di Infimo viene parato dal portiere ospite. Il primo tempo si conclude così 1-0, risultato oggettivamente stretto alla luce delle tante occasioni create.

LA VITTORIA – La ripresa dà vita ad una partita completamente diversa: il Pasquale Foggia infatti rientra in campo con grande ardore agonistico provando a pareggiare la gara e prendendo il controllo del campo. Complice la stanchezza del turno di coppa, il Rione Terra cala di intensità e subisce la reazione degli ospiti che colpiscono la traversa con un tiro da fuori e sfiorano il pari in un’altra occasione. Carandente ha poi l’occasione di raddoppiare portandosi in contropiede davanti al portiere, ma l’estremo difensore riesce a fermarlo, tenendo in partita i suoi. Sul capovolgimento di fronte, gli ospiti colpiscono la parte alta della traversa su un cross deviato da un nostro difensore e hanno poi un’altra occasione con un tiro che finisce di poco fuori. Con tanto sacrificio, il Rione Terra riesce a recuperare terreno, nell’ultimo quarto d’ora di gioco, sfiorando il 2-0 e gestendo il vantaggio. Finisce 1-0, il Rione Terra porta a casa tre punti importanti contro una squadra che si dimostrerà ostica per tanti e chiudendo così una faticosa ma grande settimana.