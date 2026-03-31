POZZUOLI/ Bomba della Seconda guerra mondiale trovata sulla spiaggia di Licola – LE FOTO

POZZUOLI – Una bomba, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stata trovata ieri pomeriggio sulla spiaggia di Licola. A fare la scoperta è stato un residente, che stava passeggiando lungo l’arenile tra le Dune e la Foresta di Cuma. L’uomo ha lanciato l’allarme e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno messo in sicurezza l’intera area. Chiusi anche gli accessi da viale Sibilla, dove da ieri sera volanti della Polizia di Stato e mezzi della Polizia Municipale si alternano per piantonare la zona. Per la giornata di domani è previsto l’intervento degli artificieri che dovranno far brillare l’ordigno.

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