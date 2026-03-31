A Bacoli una mostra dedicata a Pinocchio

BACOLI – Dal 3 aprile e al 19 aprile la suggestiva Casina Vanvitelliana di Bacoli ospiterà una mostra dedicata alla celebre serie televisiva “Le Avventure di Pinocchio” diretta nel 1972 da Luigi Comencini, una delle produzioni più ama-te e iconiche della storia della televisione italiana.

L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Bacoli ed il Centro Ittico Campano spa, è promossa dall’Associazione “Il Borgo di Pinocchio Farnese”, realtà impegnata nella valorizzazione del patrimonio cine-matografico e culturale legato alla celebre trasposizione televisiva del capolavoro di Carlo Collodi. L’associazione opera a Farnese (VT), il borgo della Tuscia dove furono girate gran parte delle scene della serie e che ancora oggi conserva scorci, ambientazioni e set naturali riconoscibili nella produzione televisiva. L’Associazione “Il Borgo di Pinocchio Farnese” (no profit) è impegnata con vari progetti e programmi attraver-so eventi, progetti editoriali e didattici e collaborazione con le scuole. Nel 2024 l’associazione ha allestito ed inaugurato la mostra permanente “I mille volti di Pinocchio” sita in via San Magno 174 a Farnese. La mostra offrirà al pubblico un percorso immersivo tra materiali d’epoca, fotografie di scena, documenti, memo-rabilia e testimonianze legate alla realizzazione della serie, permettendo ai visitatori di riscoprire il valore artisti-co, culturale e cinematografico di un’opera che ha segnato profondamente l’immaginario collettivo di più gene-razioni.

GLI EVENTI – Esposizione della riproduzione del Pinocchio dell’artista Biagio Lucignano – 10-11-12 aprile: l’artista ed artigiano puteolano, Biagio Lucignano, rimette in mostra nella Casina Vanvitelliana la riproduzione del Pinocchio di Comencini in una ambientazione magica e favolistica. Un viaggio tra arte, tradizione e fantasia in un’atmosfera unica arricchita dalla magia delle miniature artistiche; Spettacolo reading “Burattini senza fili” – 12 aprile (ore 11:30): nello straordinario scenario del Parco Borbonico del Fusaro, un reading spettacolare, libero e gratuito, a cura della scuola di danza “Happy Dancing” con la regia di Vittorio Carannante e Daniela Longobardo. Un’occasione speciale per vivere una domenica tra arte e fiaba; Evento speciale con il ritorno del burattino originale di Pinocchio – 18 e 19 aprile: in occasione della mostra, nelle giornate del 18 e 19 aprile, sarà esposto eccezionalmente l’unico esemplare sta-tico del burattino originale di Pinocchio utilizzato nella serie televisiva. Il prezioso oggetto di scena, raramente visibile al pubblico, è oggi custodito da un collaboratore della Società San Paolo, che all’epoca della produzione lavorò alla serie come fotografo di scena. La sua esposizione rappresenta un’occasione unica per appassionati, studiosi e visitatori di ammirare da vicino uno dei simboli più riconoscibili della storica produzione televisiva.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della memoria cinematografica legata alla se-rie di Luigi Comencini e al territorio di Farnese, diventato nel tempo un punto di riferimento per gli appassionati della storia televisiva italiana.

La mostra si propone così non solo come momento espositivo, ma anche come occasione di riscoperta culturale e di dialogo tra cinema, televisione, territorio e memoria collettiva.