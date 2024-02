POZZUOLI/ Bobò tra i migliori sei ristoranti di Napoli per festeggiare San Valentino

POZZUOLI – C’è anche il ristorante Bobò di Pozzuoli tra i sei migliori locali di Napoli per festeggiare San Valentino. Ad occuparsi della classifica è Pierluigi Pardo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano. Del ristorante flegreo, ubicato in via Arco Felice Vecchio, scrive: «Bobò a Pozzuoli è il mio ristorante del cuore. Adesso non è più sul porto, ma fa lo stesso. Io qui mangio bene e per me il romanticismo viene soprattutto da lì: quando si fa una buona cena. Confesso: qui tanti anni fa mi sono innamorato di pasta, patate e provola!». Nella lista dei ristoranti più romantici di Napoli figurano anche: Mimì alla Ferrovia, in via Alfonso d’Aragona a Napoli; Cicciotto dal 1942, a Marechiaro; Torre Ferano, a Vico Equense; La Torre On Fire, a Massa Lubrense; Scannella, a Forio d’Ischia,