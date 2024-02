POZZUOLI/ I capigruppo di maggioranza contro Volpe e Villani «Appalesano una inesperienza politica di lettura delle dinamiche democratiche»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo la risposta dei capigruppo di maggioranza alle critiche mosse ieri dai consiglieri di opposizione Riccardo Volpe e Antonio Villani in merito al flop delle commissioni consiliari. «Egregio dott. Gennaro Del Giudice, Direttore Cronaca Flegrea: in questo momento di profondo rinnovamento amministrativo e di riflessione sul futuro della nostra città, l’amministrazione guidata dal Sindaco Manzoni vuole ribadire la propria ferma intenzione di proseguire nel percorso di riorganizzazione delle commissioni consiliari, avviato con lungimiranza e determinazione. La recente decisione del Presidente della Commissione Consiliare, Cossiga, di dimettersi dalla sua carica non deve essere interpretata come un segnale di crisi politica interna, ma piuttosto come un ulteriore stimolo per accelerare verso un nuovo assetto delle commissioni consiliari, più efficace e rispondente alle esigenze attuali e future della nostra comunità. Ancor più forte ed incisivo è il ringraziamento ai presidenti delle commissioni consiliari per il loro impegno.

L’amministrazione riconosce il dibattito interno come un segno di vitalità democratica e non come un sintomo di divisione. In questo contesto, le recenti dichiarazioni di alcuni consiglieri di opposizione, pur rientrando nel legittimo esercizio del dibattito politico, sembrano non cogliere appieno la complessità e la profondità del percorso avviato. Appalesano una inesperienza politica di lettura delle dinamiche democratiche. Le loro affermazioni, che tendono a dipingere un quadro di presunta crisi di maggioranza, non corrispondono alla realtà dei fatti e rischiano di offuscare l’immagine di un’amministrazione più unita e coesa che mai, pronta ad affrontare con determinazione le sfide future.

È doveroso sottolineare che la nostra maggioranza è solida e impegnata nel proseguire il lavoro iniziato, con l’obiettivo di rendere le commissioni consiliari strumenti ancora più efficaci per la realizzazione dei progetti e delle politiche a beneficio dei cittadini e della città nel suo complesso, che in sole due commissioni consiliari non potrebbero essere efficacemente affrontati. L’amministrazione guidata dal Sindaco Manzoni guarda quindi al futuro con rinnovato impegno e ottimismo, consapevole che le decisioni prese in questo periodo di riorganizzazione saranno fondamentali per costruire le basi di una città più giusta, inclusiva e prospera. Concludiamo ribadendo il nostro impegno incondizionato a lavorare nell’interesse dei cittadini e della città, certi che le scelte intraprese ci guideranno verso un futuro di successo e benessere per la nostra comunità.»

Firmato: Capigruppo Maggioranza Comune di Pozzuoli