POZZUOLI/ Bloccato nell’ascensore del cimitero, la replica della società responsabile

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – All’indomani della segnalazione arrivata in redazione da parte di un cittadino rimasto bloccato nell’ascensore del cimitero di Pozzuoli, arriva la replica della società responsabile: «Il giorno 25 febbraio 2024 alle ore 9:30 circa un utente è entrato in ufficio, lamentando di essere rimasto bloccato in ascensore per alcuni minuti. L’utente aveva chiamato i soccorsi della società Del Bo Impianti Ascensori attraverso il pulsante di emergenza situato nello stesso ascensore, ma era uscito precedentemente a seguito dell’intervento di un operaio della ditta Cipressi durante la manutenzione del cimitero. L’utente si è anche lamentato che la luce di emergenza non funzionava; cosa invece non confermata dall’intervento della ditta di ascensori presentatasi sul posto dopo circa dieci minuti dalla chiamata dello stesso utente».