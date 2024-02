Differenziata a Monte di Procida, arriva la bacheca del riuso sull’App Junker

MONTE DI PROCIDA – Junker, l’App ad uso gratuito a servizio dei cittadini montesi per la raccolta differenziata, si arricchisce di un importate contenuto. Si tratta della bacheca del riuso, una “vetrina” virtuale dove chiunque abbia un oggetto di cui intende disfarsi, invece di buttarlo, può fotografarlo e metterlo a disposizione di altri. Un gesto dal grande valore umano, economico e ambientale, che incentiva la buona pratica del riuso.

COME FUNZIONA – Usufruire del servizio è facile. La bacheca è infatti accessibile direttamente dal menù “Servizi” di Junker, l’App già diffusa nel Comune di Monte di Procida. Inserire un annuncio sulla Bacheca di Junker consente quindi di raggiungere un gran numero di utenti. Sono sufficienti pochi minuti per proporre ai propri “vicini di casa” oggetti non più utili, ma che possono avere una seconda vita, perché ancora funzionanti o in buono stato. Parallelamente chiunque può consultare, in forma anonima, gli annunci altrui, navigando tra le categorie per migliorare la ricerca.

In caso di interesse, basta compilare un breve form per essere messi in contatto con l’inserzionista e organizzare il ritiro dell’oggetto. All’interno della bacheca non sono previsti scambi economici.