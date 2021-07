POZZUOLI – In seguito a un black out registrato poco dopo le 23 l’intera zona di Licola è rimasta al buio. Abitazioni e strade sono senza illuminazione. In particolare via Montenuovo Licola Patria, via Trepiccioni, via dei Platani, via Cuma Licola. Non si conoscono i motivi che hanno portano all’interruzione di fornitura di energia elettrica.