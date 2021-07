POZZUOLI – Una rissa tra due famiglie è scoppiata nella notte nel quartiere di Monterusciello, in via Pirandello, in seguito all’occupazione abusiva di un appartamento da parte di una giovane donna, madre di una bambina di due anni. Le tensioni sono nate all’arrivo dei legittimi assegnatari dell’immobile di proprietà del comune di Pozzuoli che più volte hanno invitato la donna ad andare via. Al rifiuto di quest’ultima è nato un parapiglia a cui hanno preso parte familiari e conoscenti delle due parti. Sul posto, all’una circa, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e in supporto i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno riportato la calma. La giovane è stata denunciata per occupazione abusiva ma, al momento, resta ancora nell’abitazione che si rifiuta di lasciare.