POZZUOLI/ Black out elettrico in via Monterusciello, Domitiana e Trepiccioni

POZZUOLI – Nella mattinata di oggi si è verificata un’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica in alcune aree del territorio comunale di Pozzuoli, a causa di un doppio guasto sulla rete di media tensione gestita da E-Distribuzione. Le zone interessate sono le vie Monterusciello, Domitiana e Trepiccioni.

L’INTERVENTO – I tecnici di E-Distribuzione – fa sapere il comune di Pozzuoli – sono intervenuti con tempestività, avviando immediatamente le operazioni di riparazione dei tratti danneggiati. Le attività sono in fase avanzata e il ripristino completo del servizio previsto entro le 13.30. Fin dalle prime segnalazioni, E-Distribuzione ha attivato una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Pozzuoli, che si è prontamente mobilitata per fornire ogni supporto utile alla risoluzione del guasto, garantendo la massima assistenza operativa. La società elettrica assicura che il monitoraggio della rete proseguirà anche nelle prossime ore, al fine di garantire la qualità e la continuità del servizio elettrico per tutti i cittadini.