POZZUOLI/ «Campetto nel degrado a Monterusciello. E la promessa del sindaco Manzoni in campana elettorale…»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno Cronaca Flegrea, mi rivolgo a voi con la speranza che qualcuno faccia qualcosa. Questo è il campetto di via Levi che si trova in uno stato di abbandono e degrado totale. È una vergogna. In passato noi residenti ci siamo autotassati per permettere ai nostri bambini di giocare. Oggi vedete in che condizioni si trova. Il sindaco in campagna elettorale diceva che Monterusciello non doveva essere considerata una periferia ma un quartiere. Lo stiamo vedendo da come ci ha abbandonati. Un sindaco che non si vede mai in giro che non vive la città che si fa vivo solo per i voti insieme ai suoi. Vi chiedo di pubblicare questo sfogo che non è solo mio ma di tutti i residenti. Grazie» (Luigi C.)