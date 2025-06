Il puteolano Rosario Porzio eletto miglior farmacista italiano

POZZUOLI – Il dottor Rosario Porzio è stato eletto il “miglior farmacista italiano”. Il prestigioso premio gli è stato conferito a Napoli durante un evento all’Hotel Excelsior promosso da Paola Mancini e “Theorema”, ditta specializzata in creazione di farmacie super moderne ed efficaci. Durante la conferenza stampa è stata Ornella Muti a consacrarlo. Bellissima, accorata, piena di amore la diva invia il suo video dedicato al suo amico “miglior farmacista d’Italia”. “Sono molto orgogliosa per questo premio d’eccellenza al dottor Rosario Porzio per il miglior farmacista italiano. Mi fa strano chiamarlo dottore, perchè per me Rosario è un fratello, un amico che mi ha sostenuto ed aiutato tutta la mia vita. E’ un grande ricercatore e studioso e lo merita tutto.” ha detto la Muti.

IL PREMIO – La motivazione per cui i farmacisti italiani dei concorsi ordinari e straordinari premiano il collega è in un video della farmacista Alessandra La Montagna, vincitrice del concorso straordinario della Regione Toscana, proprietaria di una farmacia a Viareggio: “Premio il collega Rosario Porzio con questa targa speciale di “Miglior Farmacista Italiano”. Preparazione, talento ed empatia di Rosario sono al nostro servizio e molti di noi anche grazie a lui hanno realizzato i propri sogni’. Durante la conferenza stampa Porzio dedica il premio ai bambini della sua vita (il piccolo Mattia su tutti) e a Monterusciello, dove è ubicata la sua Farmacia Monterusciello Nord.