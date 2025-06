Traffico e mobilità: Pozzuoli Libera dà soluzioni per ospedale, ZTL, porto e Lucrino

POZZUOLI – Si è tenuto un nuovo incontro del gruppo consiliare di Pozzuoli Libera, incentrato sul tema della mobilità cittadina e delle sue ricadute sulla qualità della vita, la sicurezza e lo sviluppo economico del territorio. Suggerimenti al vice sindaco Filippo Monaco, a cui da poco è stata assegnata la delega alla viabilità. «Dal confronto tra consiglieri comunali e attivisti sono emerse alcune direttrici di intervento su cui il nostro gruppo si sta già muovendo con azioni puntuali, interlocuzioni istituzionali e confronto costante con cittadini e operatori. – è quanto fanno sapere con una nota il capogruppo Sandro Cossiga e il coordinatore Danilo Perillo – Inoltre, abbiamo condiviso la volontà di rafforzare la collaborazione con l’esecutivo attraverso incontri bilaterali con gli assessori delegati, per costruire un dialogo operativo su criticità e iniziative, da portare al Sindaco in un’ottica costruttiva e coerente con la nostra azione amministrativa.»

GLI INTERVENTI – «Per quanto riguarda l’Ospedale S. Maria delle Grazie, riteniamo essenziale avviare al più presto un tavolo tecnico con l’ASL e le forze dell’ordine per affrontare in maniera risolutiva la questione del parcheggio. – fanno sapere – Occorre individuare soluzioni concrete, anche temporanee, che garantiscano l’accesso alle cure in condizioni dignitose, ad esempio attraverso l’attivazione di aree di sosta con navette gratuite. È stata inoltre segnalata l’opportunità di installare distributori d’acqua all’interno della struttura, così da migliorare l’accoglienza nei reparti e nelle sale d’attesa. Su questi punti, il nostro gruppo ritiene fondamentale ottenere risposte certe anche in merito ai tempi di completamento dei lavori. Un altro nodo strategico è quello della viabilità nell’area portuale, soprattutto in relazione al deflusso veicolare delle auto provenienti dai traghetti delle isole. In tale contesto, stiamo valutando la possibilità di intervenire con modifiche temporanee al flusso veicolare in alcune fasce orarie, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sul traffico urbano. In questo senso, sarà nostro impegno promuovere un incontro operativo con il Commissariato di Polizia e la Capitaneria di Porto, così da costruire una proposta condivisa e realizzabile. Il traffico nella zona di Lucrino, già oggetto di attenzione in passato, rappresenta una criticità che, con l’arrivo della stagione estiva, torna a manifestarsi con particolare intensità. Il nostro gruppo è consapevole della necessità di pianificare e accompagnare scelte che rendano sostenibile la mobilità locale, a partire da una gestione più attenta dei flussi nelle ore e nei giorni di maggiore afflusso. Stiamo lavorando per raccogliere indicazioni tecniche e sollecitare soluzioni che siano all’altezza delle esigenze del territorio. Nel centro storico e su via Napoli si è avviato un ragionamento interno al gruppo sulla gestione della ZTL, in relazione all’equilibrio tra tutela della vivibilità e sostegno alle attività economiche, in particolare nel settore della ristorazione. In alcune fasce orarie e in specifici periodi dell’anno, la sospensione temporanea della ZTL potrebbe rappresentare una misura utile a favorire l’economia locale. L’obiettivo è promuovere soluzioni flessibili, calibrate sul reale andamento dei flussi e coerenti con le esigenze di residenti e operatori. Inoltre con la dismissione dei binari della cumana, si rende necessario intervenire, in sinergia con gli enti preposti, per implementare il trasporto su gomma per chi i deve muovere fuori comune a partire dal centro storico. Nell’area parcheggio adiacente ai mercati alla minuta in via Fasano, si potrebbe pensare di spostare lo stazionamento degli autobus e realizzare una area di sosta (gratuita e a tempo di un’ora) a servizio dei mercati nelle ore del mattino e a pagamento per le restanti ore del giorno. Inoltre, in via Campi Flegrei, restano aperte due questioni rilevanti che abbiamo già sottoposto all’attenzione degli uffici competenti: l’insufficienza dell’illuminazione pubblica e la mancanza di sistemi di videosorveglianza. Riteniamo fondamentale intervenire su questi aspetti per restituire sicurezza e tranquillità ai residenti. Infine, Monterusciello rappresenta un ambito urbano su cui il nostro gruppo intende insistere con forza per quanto riguarda la mobilità interna. Il trasporto pubblico e la connessione con le aree centrali devono essere ripensati con logiche moderne e inclusive, per superare l’isolamento infrastrutturale e favorire una reale integrazione tra le diverse aree della città. Il gruppo Pozzuoli Libera continuerà a lavorare con responsabilità e coerenza per dare voce alle esigenze dei cittadini e per contribuire a costruire risposte amministrative concrete e sostenibili. Il percorso politico che stiamo portando avanti è parte integrante del lavoro della maggioranza e intende rafforzare la credibilità dell’azione pubblica, rendendola più vicina, più efficace e più partecipata.»