BACOLI/ Blackout elettrici: cittadini esasperati per le continue interruzioni

BACOLI – Continui blackout, sbalzi di tensione che danneggiano elettrodomestici e dispositivi. E’ quanto sta accadendo a Bacoli nelle ultime settimane, con alcune frazioni, soprattutto quelle periferiche, messe letteralmente in ginocchio. Interruzioni a intermittenza della corrente elettrica con una frequenza tale da generare preoccupazione, disagi e danni economici. Le attività commerciali in ansia perchè temono seri guasti agli impianti e agli elettrodomestici.

LA RABBIA DEI CITTADINI – La rabbia dei cittadini nei confronti dell’Enel non si placa sui social. “Settimane continue di lavori in strada e disagi per non risolvere il problema” – scrivono molti cittadini. Molti cittadini, però, criticano anche l’Amministrazione e il sindaco per la falsa comunicazione che lo stesso primo cittadino, lo scorso 9 settembre, aveva dato sui social. Infatti il sindaco, con un post su Facebook, aveva comunicato la risoluzione definitiva del problema: “Mai più Bacoli al buio! Ce l’abbiamo quasi fatta. Ci sono cose che sembravano irrisolvibili. Perpetue. Come, ad esempio, i black-out dell’energia elettrica che lasciavano senza corrente migliaia di famiglie Bacolesi. Ad ogni estate, il caos. Con scene da terzo mondo. E camion con generatori distribuiti in tutta la città. In più, danni per i cittadini di centinaia di migliaia di euro. Oltre che sofferenza per il caldo torrido”. Evidentemente così non è, tant’è che svariati camion con enormi generatori sono ritornati per le strade di Bacoli per sopperire ai guasti continui.