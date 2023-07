POZZUOLI/ Batteri fecali in mare: scatta il divieto di balneazione a Lucrino

POZZUOLI – Scatta il divieto di balneazione a Lucrino. Poco fa il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha firmato un’ordinanza attraverso la quale si vietano i bagni in un tratto di mare di 2.200 metri (dal Lido Augusto alle stufe di Nerone). La decisione è arrivata in seguito a una nota dell’Arpac che ha effettuato analisi su un campione prelevato lo scorso 12 luglio, i cui parametri in termini di presenza di Escherichia coli (batteri fecali) sono risultati oltre il limite consentito. Pertanto, a partire da domani sabato 15 luglio, lungo tutto il tratto di costa di Lucrino saranno vietati i bagni fino a nuovi prelievi da parte dell’Arpac.

LA MAZZATA – Un duro colpo per gli stabilimenti balneari nel pieno della stagione estiva e per i tanti bagnanti che affollano i lidi e le spiagge libere del tratto di costa. Al momento, oltre a Lucrino, non sono balneabili i tratti denominati “Collettore di Cuma”, “Effl. nord Depuratore di Cuma” e l’intera area di Licola mare.