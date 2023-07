I LETTORI SEGNALANO/ «Ingannata in un negozio di Pozzuoli da un’offerta che di offerta non ha nulla»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno vi volevo comunicare un episodio che mi è successo in un negozio frequentato di Pozzuoli. Non ho voluto scrivere io personalmente perché ho dei dubbi anche sulle origini di questo negozio ma, avendo avuto riscontri anche con altre persone, penso sia un valido argomento da porre all’attenzione di tutti ma lascio valutare voi. Il negozio vende principalmente detersivi di tutti i tipi. So che già in passato hanno avuto qualche problemino, non so di che natura, ma a questo punto penso legato alle loro “politiche” non del tutto legali. Mercoledì entro nel negozio e prendo dei prodotti in offerta chiusi in pacchi multipli ovviamente non vendibili separatamente (come anche riportato sulle confezioni). Arrivo alla cassa e la commessa APRE le confezioni e passa il codice a barra di un singolo prodotto del pacco. Pensando sia unicamente per recuperare il codice dell’offerta non leggibile con la plastica, non dico nulla e vado via. Una volta a casa però mi sorge il dubbio, vado a vedere e mi avevano fatto pagare tutti i prezzi delle confezioni “offerta speciale” per ogni singolo prodotto! Diciamo, una vera e proprio illegalità sotto evidente inganno. Allego alcune immagini» (Barbara D.I.)