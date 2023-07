Rapine a Pozzuoli e Quarto: 42enne finisce agli arresti domiciliari

POZZUOLI – E’ finito agli arresti domiciliari Elia Bellafronte, 42enne di Pozzuoli, arrestato lo scorso 25 febbraio in quanto ritenuto l’autore delle rapine ai danni del “Road Bar” di Arco Felice e del centro scommesse “Gold Bet” di Quarto. Dopo la detenzione nel carcere di Poggioreale, il Tribunale del Riesame, su richiesta dei legali, ha infatti concesso un’attenuazione della misura cautelare.

L’ARRESTO – Bellafronte fu arrestato in seguito a un fermo di indiziato di delitto, nei pressi di Piazza del Ricordo, dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Durante le perquisizioni – al veicolo e domiciliari – i carabinieri trovarono una pistola scacciacani con cartucce a salve, gli abiti presumibilmente utilizzati per commettere la rapina al Road Bar di via Domiziana e le targhe rubate ad alcuni veicoli che erano parcheggiati in via Rosini. Trovati e sequestrati anche gli abiti verosimilmente utilizzati durante la rapina nell’agenzia di scommesse di Quarto a via Masullo commessa da 2 uomini.