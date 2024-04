POZZUOLI – Il concorso del Lotto di venerdì 19 aprile fa tappa in Campania, dove sono stati centrati tre premi per un totale di oltre 74mila euro. Come riporta Agipronews, 37.500 euro sono stati vinti a Pozzuoli, 15.600 a Napoli e 21.660 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 413 milioni da inizio anno.