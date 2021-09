POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio direttore purtroppo, a distanza di pochi mesi, sono qui a scriverLe poiché stamattina si è sfiorata la tragedia davanti il cancello di ingresso della scuola Falcone, a Licola. Erano da poco trascorse le ore 8 ed una minicar, guidata da una ragazza frequentante la scuola, stava per entrare nella stessa, quando l’auto (in foto) a forte velocità ha sfiorato la minicar, perdendo il controllo e finendo nel fossato. Alla guida un extracomunitario, domiciliato a Castelvolturno, senza patente ovviamente. Nessun intervento delle forze dell’ordine. Alle 13 l’auto era ancora sul luogo. Sembra, inoltre, che l’amministrazione comunale di Pozzuoli abbia scaricato le proprie responsabilità dichiarando la strada di competenza della provincia. Purtroppo la scuola è un rischio quotidiano per gli alunni e per noi genitori.»