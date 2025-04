POZZUOLI – Ladri scatenati a Monterusciello. Nella notte tra sabato e domenica numerose auto sono state danneggiate e saccheggiate. La zona più colpita è un’area parcheggio in via Rocco Galdieri, tra i “600 alloggi” e la “torre di Santa Chiara” dove circa dieci auto sono state prese di mira dai malviventi. In particolare sono state rubate batterie, stereo e sono stati portati via oggetti personali.