POZZUOLI/ Scossa di magnitudo 2.9, scattano i controlli al Virgilio e slitta la ripresa delle lezioni

POZZUOLI – Dopo la scossa di magnitudo 2.9 di sabato sera all’istituto “Virgilio” di Pozzuoli scattano i controlli anti sismici. Per la giornata di domani – lunedì 14 aprile – l’ingresso degli studenti è stato posticipato alle ore 10.30. “Preso atto che nella serata del 12 aprile 2025 si è verificato un evento sismico di magnitudo superiore a 2.5 – si legge nella nota a firma della dirigente scolastica Stefania Manuela Putzu – preso atto delle procedure operative per i sopralluoghi post-eventi sismici sottoscritto presso la Prefettura di Napoli in data 13.03.2025 a firma dei Sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Napoli, Monte di Procida e del Direttore dell’USR Campania e delle competenze ivi attribuite al dirigente scolastico si comuni che è stato richiesto al competente Ente Locale di effettuare i controlli previsti nella prima mattinata del giorno 14.04.25 e che le attività didattiche sono sospese fino alle ore 10,30 o, comunque, fino all’esito dei controlli”.