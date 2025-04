Casper e i super eroi in corsia: un esercito di volontari regala uova di Pasqua ai bambini ricoverati

POZZUOLI – È partita l’iniziativa dei volontari Casper per donare uova pasquali, ai piccoli ospiti dei centri pediatrici della Campania, ma c’è attenzione anche per le case famiglia. «Siamo impegnati tutto l’anno, perché, purtroppo gli ospedali non chiudono mai, per assenza di pazienti ed è nostro dovere essere lì a donare sorrisi ai più piccoli. Per la Pasqua porteremo anche delle uova di cioccolato, che sono state donate dai tanti amici che ci supportano nelle iniziative di volontariato che facciamo». Daniele Maffettone, Presidente Casper Super Eroi in Corsia, impegnata da anni nel volontariato, si emoziona mentre descrive la felicità dei bambini nell’avere tra le mani le uova di cioccolato con la carta colorata che scrocchia, mentre nei loro occhi traspare la gioia di scoprire la sorpresa che contiene. Anche quest’anno, quindi, l’associazione Casper, con i suoi Super Eroi in Corsia, distribuirà centinaia di uova di Pasqua in 10 reparti pediatrici in Campania ed in altrettante Case Famiglia. L’associazione capitanata da Daniele Maffettone, che con l’aiuto di oltre 100 soci, che hanno fatto delle donazioni per permettere l’acquisto quest’anno di oltre 500 uova alle quali si sono aggiunte quelle donate da privati. Tutte le uova comprate e raccolte, verranno consegnate nella settimana di Pasqua. La consegna è già partita il 12 Aprile, con la visita ai bimbi ospedalizzati all’Ospedale San Pio di Benevento e al I° Policlinico e continuerà domani, queste le date della consegna delle uova di Pasqua, negli Ospedali che hanno autorizzato i volontari ad accedere.

LE DATE – 14-04 – Casa Famiglia Quarto; 14-04 – Ospedale San Paolo di Fuorigrotta; 15-04 – Fondazione Santobono-Pausillipon; 15-04 – I° Policlinico di Napoli, Oncologia pediatria; 16-04 – Ospedale di Frattamaggiore Pediatria; 16-04 – Ospedale Umberto I° di Nocera; 16-04 – Ospedale Santa Maria delle Grazie Pozzuoli; 16-04 – Casa famiglia Giugliano; 17-04 – Ospedale Civile di Caserta; 17-04 – Casa famiglia Aversa;

18-04 – Ospedale Monaldi; 18-04 – Operatori Sanitari nel mondo; 18-04 – Casa famiglia Castelvolturno. Le uova raccolte verranno tutte donate, come documentato sui social www.regalaungiocattoloinospedale.it e sul profilo Facebook di Casper Animation e Daniele Maffettone dove è presente una ricca galleria fotografica delle attività di Casper e dei suoi Super Eroi, che è impegnata tutto l’anno con le sue mascotte e con i suoi volontari a donare sorrisi accompagnando giocattoli, libri ed uova di Pasqua.