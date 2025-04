MONTE DI PROCIDA/ Fili della corrente legati alle giostrine per bambini: degrado a Villa Matarese

MONTE DI PROCIDA – «Dopo mesi di totale abbandono, finalmente si pulisce Villa Matarese e cosa fa questa Amministrazione? Collega fili elettrici volanti direttamente alle giostrine dei bambini. Sì, avete capito bene: un’illuminazione improvvisata, non omologata, con fili volanti e appesi ai giochi dei più piccoli, trasformando un parco pubblico in una “trappola a cielo aperto”.» è la denuncia che arriva da Peppe Pugliese e dal gruppo SI Insieme a Monte di Procida «È inaccettabile – prosegue Pugliese – che chi governa il nostro Comune metta a rischio la sicurezza dei bambini, in spregio a ogni norma e al buonsenso. Questa non è incuria. È incoscienza. È pericolo. È incapacità amministrativa allo stato puro. Chi ha autorizzato tutto questo? Chi ha verificato? Chi si prende la responsabilità? I cittadini non sono più disposti a tollerare questa gestione catastrofica. Chiediamo immediata rimozione dell’impianto, accertamento delle responsabilità e scuse pubbliche alla cittadinanza. Basta con l’improvvisazione sulla pelle della gente»