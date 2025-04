Giornata del mare, a Bacoli pulizia straordinaria degli arenili e dei fondali

BACOLI – Nella giornata della domenica delle Palme, in occasione della “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, si è svolta, nella storica e suggestiva baia di Capo Miseno, una pulizia straordinaria degli arenili e dei fondali ad opera di numerosi volontari e studenti degli istituti del comune flegreo. La manifestazione, volta alla sensibilizzazione in tema di protezione della risorsa mare ed organizzata da Legambiente volontariato di Campi Flegrei, Canoa Club Napoli, Associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione Bacoli e Sub Evolution di Bacoli, con il patrocinio del Comune di Bacoli ed il supporto della Stazione Zoologica Anton Dornh di Napoli del Nucleo Sommozzatori ed Unità Navali della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli, del Reparto di Supporto Tecnico della Guardia di Finanza di Bacoli e della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Baia e dei suoi Operatori Subacquei ha visto impegnati circa 80 volontari, mare come sugli arenili dell’ex Lido Piranha e Case Vecchie, recuperando circa 500kg di rifiuti, estranei all’ambiente marino e costiero, consentendo alla Flegrea Lavori di concentrarli nei luoghi adatti al loro smaltimento. L’evento ha concesso di riscoprire le bellezze del territorio flegreo, di tutelare l’ambiente marino e di consegnare, ai più giovani, un bagaglio culturale di settore destinato a far crescere in loro la consapevolezza dell’importanza del mare e delle realtà ad esse connesse.